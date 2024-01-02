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10:57, 2 января 2024Бывший СССР

Пролет ракеты над Киевом попал на видео

Пролет крылатой ракеты Х-101 над Киевом попал на видео
СюжетВзрывы в Киеве:

Жители Киева опубликовали ролик, демонстрирующий пролет ракеты над городом. Предположительно, на видео попала крылатая ракета воздушного базирования Х-101. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

На ролике, который снимали из квартиры многоэтажного дома, видна ракета, пролетающая над зданиями.

Крылатая ракета Х-101 класса «воздух-земля» несет боевую часть массой 400 килограммов. Максимальная дальность полета боеприпаса — 5,5 тысячи километров. Стратегический ракетоносец Ту-160 может нести до 12 ракет во внутренних отсеках, а Ту-95 несет до восьми Х-101 на внешней подвеске.

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Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что еще два района Киева оказались частично обесточены после взрывов. В компании отметили, что ситуация в городе не позволяет вернуть свет.

Утром 2 января мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Он уточнил, что взрывы раздались в Голосеевском районе и на Оболони.

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      Даниил Иринин
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