RTL: более сотни французов сейчас воюют на Украине как наемники иностранного легиона ВСУ

Более сотни французских наемников сейчас воюют в составе иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ), в начале конфликта эта цифра достигала 800 человек. Об этом сообщает радио RTL.

«По информации RTL, примерно 100 французов сражаются на Украине в настоящий момент», — говорится в публикации. Отмечается, что большая часть добровольцев вернулась на родину после нескольких дней пребывания на фронте.

Отмечается, что французы вынуждены покупать оружие и экипировку за собственный счет, «получая от 500 до 3 тысяч евро» в качестве зарплаты. «Боец, пожелавший остаться неизвестным, находится в Украине с начала войны и рассказал RTL, что суммарно потратил почти 50 тысяч евро. Автомат, например, стоит 4 тысячи евро. Некоторые также покупают автомобили, чтобы использовать их на фронте», — отметили обозреватели.

Ранее представители Минобороны России сообщали, что в ночь на 6 июля российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения западной бронетехники. Были поражены несколько украинских бригад, осуществлявшие передислокацию в рамках подготовки к новому этапу наступления.