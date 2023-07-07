Российские военные нанесли удар по тыловым объектам ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по тыловым объектам украинских войск

В ночь на 6 июля российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, а также местам хранения западной бронетехники. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Были поражены несколько украинских бригад, осуществлявшие передислокацию в рамках подготовки к новому этапу наступления. Отмечается, что такие удары не позволяют противнику вовремя перегруппироваться, выдвинуться к линии боевого соприкосновения и тем самым срывают его тактические планы.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией, комбинированный удар высокоточными средствами поражения пришелся по нескольким бригадам. Противник понес большие потери в живой силе и из строя выведено несколько десятков боевых машин и единиц автотранспорта.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, в каком состоянии находятся Вооруженные силы Украины спустя месяц контрнаступления. По его словам, украинское командование, включая главкома ВСУ Валерия Залужного, признало отсутствие у войск техники для наступления.