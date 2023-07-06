В Киеве раскрыли состояние ВСУ спустя месяц наступления

Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный признал отсутствие у ВСУ техники для наступления

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, в каком состоянии находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ) спустя месяц контрнаступления. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Соскин уточнил, что украинское командование, включая главкома ВСУ Валерия Залужного, признало отсутствие у ВСУ техники для наступления.

«Танки применить нельзя, ни немецкие, ни английские, ни французские, потому что там стоят заградительные линии. Наконец-то украинский генштаб, Залужный, Сырский уже начали говорить об этом», — подчеркнул он.

Соскин добавил, что на данный момент ВСУ нечем разрушить укрепления. Он также усомнился, что западные страны поставят Киеву бомбардировочную и истребительную авиацию. «Если всего этого нет, как наступать?» — задумался эксперт. По его словам, спустя 32 дня наступления ВСУ понесли значительные потери в живой силе.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов сравнил контрнаступление ВСУ с боем за Артемовск. «Наша задача немного больше, чем Бахмут, и у нас немного меньше времени, чем десять месяцев», — отметил он.