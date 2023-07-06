На Украине сравнили контрнаступление ВСУ с боем за Артемовск

Глава ГУР Украины Буданов сравнил медленное контрнаступление ВСУ с боем за Артемовск

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с агентством Reuters.

Буданов пытался оправдаться за медленное контрнаступление ВСУ и сравнил его с боем за Артемовск. Он подчеркнул, что операция Киева продолжается, однако успех будет позже.

«Я хочу напомнить вам это известную историю с Бахмутом [украинское название Артемовска]. Русские атаковали его более десяти месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, и у нас немного меньше времени, чем десять месяцев», — отметил глава ГУР Украины.

Ранее Буданов усомнился в пользе саммита НАТО для Украины. «Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого», — подчеркнул он.

До этого в Североатлантическом альянсе объявили о создании Совета Украина — НАТО. Первое заседание состоится 12 июля.