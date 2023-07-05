В НАТО объявили о создании Совета Украина — НАТО, первое заседание состоится 12 июля

Пресс-служба НАТО объявила о создании Совета Украина — НАТО, первое заседание которого состоится 12 июля на саммите в Вильнюсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официальной повестки дня саммита.

«12 июля с 13:00 до 15:00 — встреча Совета Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств с участием Швеции», — говорится в документе.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что некоторые члены организации приедут в Вильнюс с обязательствами предоставить гарантии безопасности Киеву, также есть договоренность о создании Совета Украина — НАТО для усиления интеграции Киева в альянс.