В Литве заявили о многообещающем значении предстоящего саммита НАТО для Украины

Президент Литвы Науседа: Украина получит обязательства от НАТО, которые ее не разочаруют

Несмотря на интенсивные дискуссии между странами НАТО, на предстоящем саммите в Вильнюсе Украина получит обязательства от альянса, которые ее не разочаруют, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью BNS.

«Я чувствую, что мы все-таки найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли говорить», — указал он на многообещающее значение саммита для Украины.

Науседа подчеркнул, что некоторые члены организации приедут в Вильнюс с обязательствами предоставить гарантии безопасности Киеву, также есть договоренность о создании совета Украина-НАТО для усиления интеграции Киева в альянс. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский получит, возможно, не все чего ожидает, «но точно получит многое».

Президент Литвы также поддержал стремление Киева присоединиться к НАТО.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала членство в НАТО единственной рабочей гарантией безопасности для Украины.

