В Литве заявили о многообещающем значении предстоящего саммита НАТО для Украины
Несмотря на интенсивные дискуссии между странами НАТО, на предстоящем саммите в Вильнюсе Украина получит обязательства от альянса, которые ее не разочаруют, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью BNS.
«Я чувствую, что мы все-таки найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли говорить», — указал он на многообещающее значение саммита для Украины.
Науседа подчеркнул, что некоторые члены организации приедут в Вильнюс с обязательствами предоставить гарантии безопасности Киеву, также есть договоренность о создании совета Украина-НАТО для усиления интеграции Киева в альянс. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский получит, возможно, не все чего ожидает, «но точно получит многое».
Президент Литвы также поддержал стремление Киева присоединиться к НАТО.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала членство в НАТО единственной рабочей гарантией безопасности для Украины.