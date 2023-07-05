В Эстонии членство в НАТО назвали единственной гарантией безопасности для Киева

Премьер Эстонии Каллас: членство в НАТО будет рабочей гарантией безопасности для Киева

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала членство в НАТО единственной рабочей гарантией безопасности для Украины. Об этом политик рассказала Financial Times.

«Единственная гарантия безопасности, которая действительно будет работать и обойдется дешевле, чем что-либо еще, — это членство в НАТО», — сказала Каллас.

Она считает, что продолжение финансовой и военной помощи, а также двусторонние соглашения по безопасности в долгосрочной перспективе будут недостаточными.

По словам премьера, европейские страны должны избавляться от «серых зон» на карте. Картина евроатлантической безопасности не будет полной, пока всем странам, которые хотят присоединиться к НАТО, не будет позволено это сделать.

Ранее Каллас пообещала сюрприз по поводу членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле. При этом она добавила, что не хочет как-либо его испортить.