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16:24, 28 июня 2023Бывший СССР

Премьер Эстонии пообещала сюрприз по членству Украины в НАТО

Премьер Эстонии Каллас пообещала сюрприз по членству Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе

Фото: Leon Neal / Getty Images

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала сюрприз по поводу членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле. Слова политика передает РИА Новости.

«Я уверена, что единственная гарантия безопасности (Украины — прим. "Ленты.ру"), которая действительно работает, — это НАТО», — сказала Каллас, добавив, что не хочет «как-либо испортить сюрприз» на саммите в Вильнюсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на реплику премьера Эстонии, заявил, что предвосхищать результаты саммита пока рано. По его словам, на саммите будут приняты решения по долгосрочной практической поддержке Киева, а также по укреплению политических связей альянса с Украиной.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО сконцентрирована на результатах военных действий украинской армии. Он подчеркнул, что условием для любой дискуссии о членстве Киева в альянсе должна быть победа Украины.

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    Алевтина Запольская
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