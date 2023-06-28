Премьер Эстонии пообещала сюрприз по членству Украины в НАТО

Премьер Эстонии Каллас пообещала сюрприз по членству Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала сюрприз по поводу членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле. Слова политика передает РИА Новости.

«Я уверена, что единственная гарантия безопасности (Украины — прим. "Ленты.ру"), которая действительно работает, — это НАТО», — сказала Каллас, добавив, что не хочет «как-либо испортить сюрприз» на саммите в Вильнюсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на реплику премьера Эстонии, заявил, что предвосхищать результаты саммита пока рано. По его словам, на саммите будут приняты решения по долгосрочной практической поддержке Киева, а также по укреплению политических связей альянса с Украиной.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО сконцентрирована на результатах военных действий украинской армии. Он подчеркнул, что условием для любой дискуссии о членстве Киева в альянсе должна быть победа Украины.