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15:24, 28 июня 2023Мир

Столтенберг назвал победу Украины условием для ее членства в НАТО

Столтенберг: победа Украины является условием для любой дискуссии о ее членстве в НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу Украины условием для любой дискуссии о ее членстве альянсе. Его слова передает ТАСС.

«Самая срочная задача сейчас — это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство», — заключил секретарь. Он подчеркнул, что фокус на данный момент должен сохраняться на обеспечении победы Киева.

Столтенберг добавил, что успехи украинской стороны на фронте являются предварительным условием для любых значимых разговоров о вступлении страны в НАТО.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников потребовал от НАТО дать Киеву гарантии приглашения в альянс по окончании конфликта с Россией. Он также сообщил, что это требование Украины не подлежит обсуждению.

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    Виктория Кондратьева
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