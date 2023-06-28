Столтенберг назвал победу Украины условием для ее членства в НАТО

Столтенберг: победа Украины является условием для любой дискуссии о ее членстве в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу Украины условием для любой дискуссии о ее членстве альянсе. Его слова передает ТАСС.

«Самая срочная задача сейчас — это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство», — заключил секретарь. Он подчеркнул, что фокус на данный момент должен сохраняться на обеспечении победы Киева.

Столтенберг добавил, что успехи украинской стороны на фронте являются предварительным условием для любых значимых разговоров о вступлении страны в НАТО.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников потребовал от НАТО дать Киеву гарантии приглашения в альянс по окончании конфликта с Россией. Он также сообщил, что это требование Украины не подлежит обсуждению.