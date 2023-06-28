Глава Минобороны Украины потребовал от НАТО гарантий приглашения в альянс

Глава Минобороны Украины Резников потребовал от НАТО гарантий приглашения Киева в альянс

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников потребовал от НАТО дать Киеву гарантии приглашения в альянс по окончании конфликта с Россией. Об этом он заявил британской газете The Guardian.

«Мы реалисты и не требуем невозможного. Вот почему наши ожидания от вильнюсского саммита НАТО очень реалистичны: получить гарантию приглашения вступить в НАТО после победы Украины в войне», — сказал Резников.

Он также сообщил, что это требование Украины не подлежит обсуждению, а после получения приглашения Киев готов немедленно подписать протокол о присоединении и начать ратификацию соглашения.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов вести мирные переговоры только на основании «формулы мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским.