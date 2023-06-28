Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:35, 28 июня 2023Бывший СССР

На Украине назвали условие для начала мирных переговоров

Ермак заявил, что Киев готов вести переговоры на основании «формулы мира» Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев готов вести мирные переговоры только на основании «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак, передает ТАСС.

«С ответственными странами, уважающими наш суверенитет, территориальную целостность, <...> мы готовы говорить на базе нашего плана», — сказал Ермак.

Ранее в офисе Зеленского подтвердили, что в Копенгагене состоялась встреча по мирному урегулированию конфликта на Украине, в рамках которой Ермак встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского заявили о тяжелом ходе контрнаступления
    Суд запретил часть треков рэпера Scally Milano
    Эксперт призвал лишить российские ЧВК тяжелого вооружения на территории страны
    Рекордсмен по числу полетов назвал способ получить бесплатные услуги на борту
    Диверсант устроил поджог на станции в российском городе и сбежал
    На Украине назвали условие для начала мирных переговоров
    Врачи назвали самые полезные в жару напитки
    Совершивший разбой стрелок-профессионал встретил полицейских с оружием в руках
    Власти предложили поднять планку зарплат для полных соцвзносов
    Жизнь российских школьников решили кардинально изменить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.