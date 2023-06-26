Киев подтвердил проведение в Дании встречи по мирному плану Зеленского

Офис Зеленского подтвердил проведение в Дании встречи по мирному урегулированию на Украине

В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили, что в Дании состоялась встреча по мирному урегулированию конфликта в республике. Об этом говорится на официальном сайте украинского лидера.

Уточняется, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене. «Андрей Ермак поблагодарил датскую сторону за проведение в Копенгагене встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических директоров Украины, стран Группы семи и глобального Юга», — сказано в сообщении.

В Киеве добавили, что на этой встрече обсуждалась дальнейшая имплементация мирного плана, предложенного Зеленским.

Ранее стало известно, что в конце июня в Копенгагене состоялась секретная встреча, в которой приняли участие представители Запада, ЮАР, Бразилии, Китая и Индии. Встреча была посвящена мирному урегулированию на Украине. Также в ходе нее было решено организовать официальные переговоры по перемирию в республике в июле.

