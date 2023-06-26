Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:15, 26 июня 2023Мир

Стала известна возможная дата мирных переговоров по Украине

Немецкий портал Tagesschau: мирные переговоры по Украине начнутся в июле

Фото: Andrew Kravchenko / Reuters

В конце июня в Копенгагене прошла секретная встреча по мирному урегулированию на Украине, где участвовали представители Запада, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Дипломаты из этих стран решили провести официальные переговоры по перемирию на Украине в июле, пишет портал Tagesschau.

«Конференция в Копенгагене, в которой также принял участие советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, была направлена на получение поддержки от стран, которые до сих пор были нейтральными», — пишет портал, поясняя, что к последним и относятся Бразилия, Индия, Южная Африка и Китай.

При этом информацию о том, что официальные переговоры могут состояться уже в июле, не подтверждают ни российские, ни украинские власти.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Курс доллара достиг максимума с марта 2022 года. Что привело к ослаблению рубля?
    Стало известно о назначении нового главы «Укроборонпрома»
    Россиянина с осколком в груди отказались оперировать и захотели вернуть на СВО
    Победительница «Пацанок» раскрыла судьбу участниц шоу после съемок
    ФСБ задержала двух россиян за сотрудничество со спецслужбами Украины
    Американцы отказались считать Байдена и Трампа своим будущим президентом
    В США восхитились российским «Преступником»
    Зависимая от филлеров блогерша показала внешность «куклы Братц»
    Россияне назвали лучшую валюту для сбережений
    В подъезде столичной многоэтажки мужчина надругался над москвичкой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.