Стала известна возможная дата мирных переговоров по Украине

Немецкий портал Tagesschau: мирные переговоры по Украине начнутся в июле

В конце июня в Копенгагене прошла секретная встреча по мирному урегулированию на Украине, где участвовали представители Запада, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Дипломаты из этих стран решили провести официальные переговоры по перемирию на Украине в июле, пишет портал Tagesschau.

«Конференция в Копенгагене, в которой также принял участие советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, была направлена на получение поддержки от стран, которые до сих пор были нейтральными», — пишет портал, поясняя, что к последним и относятся Бразилия, Индия, Южная Африка и Китай.

При этом информацию о том, что официальные переговоры могут состояться уже в июле, не подтверждают ни российские, ни украинские власти.