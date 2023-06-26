Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:00, 26 июня 2023Мир

Бразилия не поддержала «мирную формулу» Зеленского

Бразилия и развивающиеся страны не поддержали «мирную формулу» Зеленского по Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бразилия и развивающиеся страны не поддержали «мирную формулу» президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта. Об этом заявил источник в администрации бразильского президента Лулы да Силвы, передает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим принял участие во встрече в Копенгагене, которая прошла 24 июня. На ней западные государства призывали международное сообщество выступить против Москвы в текущем конфликте.

«Мы также выступили за то, чтобы российскую сторону подключили к дальнейшим переговорам», — добавил источник.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Генсек НАТО заявил о готовности реагировать на передислокацию ЧВК «Вагнер»
    Молодежную сборную Украины уличили в нарушении регламента ФИФА
    ЕС расширит обучение солдат для ВСУ
    Россиянам перечислили самые опасные краски для волос
    Россиянам назвали рецепт полезной окрошки
    Европейская страна задумала отказаться от российского газа
    Названы районы Москвы с максимальным ростом объема предложений первичного жилья
    Функция обнаружения ДТП в iPhone отреагировала на танцы
    Россиянин исчез на экзотическом курорте при загадочных обстоятельствах
    Мировые цены на пшеницу рекордно выросли
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.