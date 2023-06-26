Бразилия не поддержала «мирную формулу» Зеленского

Бразилия и развивающиеся страны не поддержали «мирную формулу» Зеленского по Украине

Бразилия и развивающиеся страны не поддержали «мирную формулу» президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта. Об этом заявил источник в администрации бразильского президента Лулы да Силвы, передает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим принял участие во встрече в Копенгагене, которая прошла 24 июня. На ней западные государства призывали международное сообщество выступить против Москвы в текущем конфликте.

«Мы также выступили за то, чтобы российскую сторону подключили к дальнейшим переговорам», — добавил источник.