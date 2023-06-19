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13:40, 19 июня 2023Мир

Генсек НАТО рассказал о значении предстоящего саммита альянса для Украины

Генсек НАТО Столтенберг: саммит в Вильнюсе сделает Украину ближе к альянсу

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе коснется темы многолетней программы военной поддержки Украины, сделав ее ближе к Североатлантическому альянсу. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, трансляция которой доступна на официальном сайте военно-политического блока.

«На саммите в Вильнюсе мы намерены подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина — НАТО, обеспечить многолетнюю программу военных поставок для Украины», — рассказал он.

Ранее обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра сообщила, что руководство НАТО не станет приглашать Украину вступить в альянс на ежегодном саммите в Вильнюсе. Издание отмечает, что Украине «даже не обозначат временные рамки» вступления в организацию.

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    Глеб Бажуткин
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