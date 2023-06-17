В США рассказали о плане НАТО «кинуть» Украину в июле

Foreign Policy: НАТО не станет приглашать Украину вступить в альянс на саммите в Вильнюсе

Oбозреватель Анчал Вохра заявила, что руководство НАТО не станет приглашать Украину вступить в альянс на ежегодном саммите в Вильнюсе. Об этом она рассказала в материале для Foreign Policy.

По словам журналистки, встреча западных союзников фактически оставит Киев с пустыми руками. Издание отмечает, что Украине «даже не обозначат временные рамки» вступления в блок.

Вохра пояснила, что в Брюсселе связывают нежелание принимать Украину в НАТО с рисками эскалации в противостоянии с Россией. Она выразила мнение, что среди крупных членов альянса по-прежнему существует «широкий консенсус в отношении того, чтобы отложить приглашение к полноправному членству».

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки назвал членство Украины в НАТО несвоевременным и невозможным. «Точка зрения Венгрии относительно войны такая же, как у НАТО: нельзя вовлекаться в войну ни Венгрии, на НАТО как оборонительному альянсу», — добавил он.