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23:56, 16 июня 2023Мир

Членство Украины в НАТО назвали несвоевременным и невозможным

Министр обороны Венгрии Салаи-Бобровницки назвал членство Украины в НАТО несвоевременным
Криштоф Салаи-Бобровницки

Криштоф Салаи-Бобровницки. Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки назвал членство Украины в НАТО несвоевременным и невозможным. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, он напомнил украинскому коллеге, что предварительным условием вступления страны в НАТО будет уважение прав венгерского национального меньшинства.

«Точка зрения Венгрии относительно войны такая же, как у НАТО: нельзя вовлекаться в войну ни Венгрии, на НАТО как оборонительному альянсу», — сказал министр.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, что заявку Украины на членство в НАТО на данный момент поддержали 20 стран-членов альянса. Они подписали с Киевом соответствующие декларации. На данный момент в НАТО входит 31 государство.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил ряд стран НАТО в том, что они не хотят включать Украину в альянс из-за страха перед Россией. При этом ранее он также признал, что страна не вступит в альянс до завершения специальной военной операции.

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    Марина Совина
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