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13:05, 3 июня 2023Бывший СССР

Зеленский объяснил страх НАТО принимать Украину в альянс

Зеленский заявил, что ряд стран НАТО не хочет принимать Украину из-за страха перед Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Ряд стран НАТО не хочет включать Украину в альянс из-за страха перед Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его слова приводит газета The Wall Street Journal.

«Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что они не хотят принимать Украину в альянс. Если нас не отметят и не дадут нам какой-либо сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла присутствовать на этом саммите», — объяснил политик.

Глава государства также сказал, что не знает, получит ли Киев такой сигнал.

Ранее Зеленский признал, что страна не вступит в альянс до завершения специальной военной операции. При этом он призвал государства, которые находятся на границе с Россией, вступить в Североатлантический альянс и Европейский союз.

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    Алевтина Запольская
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