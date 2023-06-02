Зеленский признал невозможность Украины войти в НАТО до завершения СВО

Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО до завершения военного конфликта в стране

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО до завершения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

«Мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно», — сказал Зеленский.

Глава государства также заверил, что Украина не ищет замену Североатлантическому альянсу, считая его лучшей гарантией безопасности для страны.

Ранее Зеленский призвал государства, граничащие с Россией присоединиться к НАТО и Европейскому союзу. Он считает, что это поможет странам избежать военных конфликтов и приблизит Украину к миру.