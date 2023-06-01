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15:15, 1 июня 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал об угасающих надеждах на членство Украины в НАТО

Президент Украины Зеленский: надежды на членство в НАТО становятся более отдаленными
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды на членство страны в НАТО становятся более отдаленными. Его слова передает издание Agora.

«Наши надежды становятся все более отдаленными, и мне жаль, что я должен выразить это разочарование здесь, как от имени солдат, (…) так и от нашего народа», — сказал политик на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

По словам Зеленского, на июльском саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе, необходимо принять положительное решение о вступлении Украины в НАТО. «Нам нужен саммит мира», — добавил украинский президент.

Ранее политик выразил желание Украины присоединиться к НАТО. При этом, как утверждает Зеленский, его страна ждет готовности от военного блока. Он также отметил, что гарантии безопасности, которые предоставляет членство в альянсе, важны не только для Украины, но и для Молдавии.

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    Кристина Есикова
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