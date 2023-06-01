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10:51, 1 июня 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности Украины вступить в НАТО

Зеленский заявил, что Украина готова вступить в НАТО и ждет готовности альянса ее принять

Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова стать членом НАТО, но ждет, когда альянс будет готов ее принять. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на брифинге со своей молдавской коллегой Майей Санду, Зеленский отметил, что гарантии безопасности, которые предоставляет членство в НАТО, важны не только для Украины, но и для Молдавии.

Президент добавил, что обсудит с Санду отношения Киева и Кишинева. Он также заявил, что вскоре намерен подписать ряд документов, но не раскрыл их содержание. Кроме того, в своей речи Зеленский поблагодарил граждан Молдавии за помощь украинским беженцам.

1 июня президент Украины прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Глава государства анонсировал «много двусторонних встреч».

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    Алевтина Запольская
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