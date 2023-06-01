Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества в Бульбоакэ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Об этом сообщает агентство Moldpres.

Отмечается, что украинский лидер первым из глав государств приехал в замок Мими в городе Бульбоакэ, где в четверг, 1 июня, проходит саммит.

В своем Telegram-канале Зеленский также анонсировал «много двусторонних встреч». «Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию [зенитных ракетных комплексов] Patriot. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего», — отметил он.