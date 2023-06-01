Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:06, 1 июня 2023Бывший СССР

Зеленский прибыл в Молдавию

Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества в Бульбоакэ

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Об этом сообщает агентство Moldpres.

Отмечается, что украинский лидер первым из глав государств приехал в замок Мими в городе Бульбоакэ, где в четверг, 1 июня, проходит саммит.

В своем Telegram-канале Зеленский также анонсировал «много двусторонних встреч». «Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию [зенитных ракетных комплексов] Patriot. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости
    Командир спецназа «Ахмат» заявил о начале подготовки к наступлению
    Кендалл Дженнер снялась в оголяющем тело платье на яхте
    «Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей за дискредитацию армии России
    Изменение климата заставило рыб мигрировать к полюсам
    В ФРГ сочли прием новых членов в НАТО невозможным во время конфликта
    В российских городах началось масштабное благоустройство
    Моуринью прокомментировал проигрыш «Ромы» в финале Лиги Европы
    Швеция заявила о победе России при затягивании вступления Стокгольма в НАТО
    В российской шахте обрушилась порода
    Мэрайя Кэри продала роскошное поместье в убыток
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.