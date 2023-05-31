Над Молдавией решили закрыть небо

Над Молдавией закрыли небо из-за саммита Европейского политического сообщества

Правительство Молдавии объявило о закрытии неба над республикой. Об этом сообщили в кабинете министров страны, передает ТАСС.

Отмечается, что молдавское воздушное пространство было закрыто из-за предстоящей встречи Европейского политического сообщества на высшем уровне, которая пройдет 1 июня. «Запрещены все полеты, включая запуск беспилотников, в период с 00:00 31 мая до 07:00 2 июня. Заявки на полеты принимать не будут», — уточняется в сообщении.

Ранее президент Молдавии Майя Санду высказалась о сроке вступления республики в Европейский союз. Она допустила, что это может произойти к 2030 году.