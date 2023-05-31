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09:03, 31 мая 2023Бывший СССР

Санду высказалась о сроке вступления Молдавии в Евросоюз

Президент Молдавии Санду допустила вступление страны в ЕС к 2030 году
Майя Санду

Майя Санду . Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду предположила, к какому времени страна может стать членом Евросоюза. Об этом она высказалась в интервью Bloomberg.

Санду допустила, что это произойдет к 2030 году. По ее словам, страна может присоединиться к ЕС вместе с непризнанным Приднестровьем. «Чем раньше мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас будет шанс на присоединение <...>, это наша цель», — подчеркнула она.

21 мая Санду заявила, что более 80 тысяч человек во время проевропейского митинга в Кишиневе потребовали вступления страны в Европейский союз. Она напомнила, что люди собрались на площади Великого национального собрания.

«У нас общая миссия — сделать Молдавию богаче и современнее. И это под силу каждому из нас. Давайте посмотрим на нашу страну с гордостью», — призвала Санду.

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    Марина Совина
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