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22:14, 21 мая 2023Мир

Санду заявила о требовании жителей вступления Молдавии в Евросоюз

Президент Молдавии Санду: более 80 тысяч человек потребовали вступления страны в ЕС
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Более 80 тысяч человек во время проевропейского митинга в Кишиневе потребовали вступления Молдавии в Европейский союз (ЕС), заявила президент республики Майя Санду. Об этом она написала на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Она напомнила, что люди собрались на площади Великого национального собрания. По словам политика, вступления страны в ЕС хотят более 80 тысяч человек. «У нас общая миссия — сделать Молдавию богаче и современнее. И это под силу каждому из нас. Давайте посмотрим на нашу страну с гордостью», — написала она.

Ранее Санду в своей статье для The Economist призвала ЕС начать переговоры о вступлении в него страны в начале 2024 года. По ее словам, евроинтеграция республики является жизненно необходимым вкладом в стабильность и безопасность всей Европы.

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Марина Совина
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