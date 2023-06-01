Зеленский призвал страны на границе с Россией вступить в НАТО и ЕС

Президент Украины Зеленский призвал страны на границе с Россией вступить в НАТО и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны, которые находятся на границе с Россией, вступить в НАТО и Европейский союз (ЕС). Его слова передает РИА Новости.

«Все европейские страны, которые граничат с Россией и не хотят, чтобы она атаковала их, должны стать полноценными участниками ЕС и НАТО», — высказался глава государства.

Он рассказал о вопросе китайского журналиста «почему НАТО?» Зеленский заявил, что на него есть простой ответ. По словам президента республики, когда нет гарантий безопасности, есть только гарантии войны. При этом политик добавил, что Украине нужен мир, по этой причине другие государства должны стать членами военного блока и Евросоюза.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены организации придерживаются единого мнения относительно присоединения Украины к альянсу. Как он утверждал, все союзники согласны на вступление республики в военный блок. Столтенберг отметил, что в настоящий момент задача НАТО — «приблизить Киев к альянсу, частью которого ему следует быть».