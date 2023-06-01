В НАТО заявили о едином мнении относительно членства Украины в альянсе

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что партнеры согласны с присоединением Украины к альянсу

Все страны-члены НАТО придерживаются единого мнения относительно присоединения Украины к альянсу, заверил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Трансляция мероприятия велась на сайте военного блока.

«Все наши союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО», — заявил глава альянса.

Он добавил, что в настоящий момент задача блока — «приблизить Киев к альянсу, частью которого ему следует быть».