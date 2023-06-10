В Киеве рассказали о поддержке 20 странами НАТО членства Украины в альянсе

Офис Зеленского: заявку Украины на членство в НАТО на данный момент поддержали 20 стран

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, что заявку Украины на членство в НАТО на данный момент поддержали 20 стран-членов альянса. Они подписали с Киевом соответствующие декларации, утверждает замглавы в своем аккаунте в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами», — уточнил Жовква.

На данный момент в НАТО входит 31 государство.

Ранее заместитель генерального секретаря военно-политического блока Мирча Джоанэ заявил, что внутри НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу вступления Украины в альянс.

По его словам, внутри Североатлантического альянса идут интенсивные дискуссии. Джоанэ утверждает, что во время саммита в Вильнюсе украинского лидера посадят за один стол с главами стран-участников НАТО.

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что страна не сможет получить членство НАТО в ближайшем будущем.