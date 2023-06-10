На Украине заявили об отсутствии возможности вступления в НАТО

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страну «кинули» с членством в НАТО

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что страна не сможет получить членство НАТО в ближайшем будущем. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«И теперь максимум, на что Украина можем рассчитывать — это на статус партнера, максимальной привилегией которого являются регулярные политические консультации по вопросам безопасности, в том числе с возможностью обсуждения на министерском уровне, обмен информацией, расширенный доступ к программам по взаимодействию и более тесное сотрудничество во времена кризиса и в ходе подготовки к операциям НАТО», — написал политический деятель.

Азаров добавил, что страну «кинули с членством», так как этот статус не дает гарантий вступления в НАТО. Более того, по его словам, сами американцы выступали против каких-либо обязательств перед Украиной.

Он подчеркнул, что на предстоящих президентских выборах США на голоса избирателей может плохо отразиться спонсирование Украины, так как, по его мнению, американцы негативно относятся к финансовой поддержке страны.

«Таким образом, Украина оказывается за порогом альянса, что бы там ни обещали в Офисе президента. Очевидно, что добиться членства в НАТО, как, собственно и в ЕС, Украина не сможет», — отметил Азаров.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страна не станет членом НАТО до окончания конфликта.