В НАТО высказались по вопросу вступления Украины в альянс

Замгенсекретаря НАТО Джоанэ: внутри альянса нет консенсуса по вопросу вступления Украины

Внутри НАТО на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу вступления Украины в альянс. Об этом заявил заместитель генерального секретаря военно-политического блока Мирча Джоанэ в эфире YouTube-канала DCNews.

«Полагаю, что это ясно и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому: в то время, когда идет настолько большая и сложная война, повестка присоединения Украины к НАТО должна быть отложена», — отметил он.

Джоанэ добавил, что внутри Североатлантического альянса идут интенсивные дискуссии. По его словам, во время саммита в Вильнюсе украинского лидера посадят за один стол с главами стран-участников НАТО. «Это будет чисто символический жест. И да, мы будем оказывать поддержку Украине», — сказал он.

3 июня Зеленский обвинил ряд стран НАТО в том, что они не хотят включать Украину в альянс из-за страха перед Россией. При этом ранее он также признал, что страна не вступит в альянс до завершения специальной военной операции.

