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23:30, 5 июля 2023Бывший СССР

В ГУР Украины усомнились в пользе саммита НАТО для страны

Глава ГУР Минобороны Украины Буданов: будущий саммит НАТО не удовлетворит ожидания Киева
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов высказался о будущем саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Его комментарий приводит британская газета The Times.

Буданов усомнился в пользе саммита НАТО для страны и подчеркнул, что встреча не удовлетворит ожидания Киева.

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«Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого. Я вполне уверен, о чем пойдет дальше речь, я видел черновики речей», — подчеркнул глава ГУР Минобороны Украины.

Ранее в НАТО объявили о создании Совета Украина — НАТО. Первое заседание состоится 12 июля. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уточнил, что предстоящая встреча в Вильнюсе затронет тему многолетней программы военной поддержки Украины, сделав ее ближе к альянсу.

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    Марина Совина
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