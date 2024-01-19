«В позиции соучастника». Французского посла вызвали в МИД России после удара по базе наемников в Харькове

МИД вызвал посла Франции после гибели наемных военных и кураторов РДК в Харькове

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России после удара российских войск по базе наемников в Харькове. Среди находившихся на этой базе военных были французы. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В связи с уничтожением ВС России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции Мария Захарова официальный представитель МИД России

В самом МИД Франции уверяют, что на Украине нет наемников из страны. Информацию о поражении базы с французскими наемниками там назвали «грубой манипуляцией».

Об ударе по лагерю с наемниками отчиталось Минобороны РФ

В среду, 17 января, Министерство обороны России доложило, что Вооруженные силы (ВС) страны высокоточным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове.

В результате атаки строение было полностью разрушено. Кроме того, были ликвидированы более 60 человек, еще свыше 20 доставлены в больницы. Речь идет преимущественно о наемниках из Франции, уточнили в военном ведомстве.

О ликвидации иностранных наемников сообщал и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Народ там [в пораженном здании] крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

При этом, по его словам, среди уничтоженных иностранцев были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в РФ террористическая организация), участвовавшего в нападении на российские регионы — Брянскую и Белгородскую области.

Военный разведчик заявил о соучастии Франции в конфликте

Как заявил бывший капитан военной разведки Пьер Плас, участие французских наемников в боевых действиях делает Париж соучастником конфликта на Украине.

Они находятся там, хотя никто об этом не говорит, что свидетельствует о том, что Франция систематически и в незаконной манере находится в позиции соучастника. Это делается без согласия народа, когда нас втягивают в конфликт, в котором мы совершенно не хотим принимать участия Пьер Плас экс-капитан военной разведки

Он подчеркнул, что многие из французских военных, отправляющихся на Украину, имеют экстремистское прошлое, представляя как крайне левый, так и крайне правый лагерь.

По словам французской журналистки и главного редактора сайта Donbass Insider Кристель Неан, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) остались лишь французы, приехавшие воевать «как на сафари», большинство из них придерживаются неонацистских взглядов и воюют в батальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и других подобных подразделениях.

Французские наемники воюют на Украине не с 2022 года, а с 2014. Когда началась война в Донбассе, сразу были французские наемники со стороны Украины. Большинство из них были неонацисты, которые воевали таком батальоне как «Азов» Кристель Неан французская журналистка

Как рассказала Неан, после удара по Яворовскому полигону во Львовской области, где тренировались иностранные наемники, те из ее соотечественников, «кто не знал, что такое война», вернулись во Францию.

«Остались только те, кто сюда приехал на сафари. Русофобские люди, неонацисты, люди, которые сильно поддерживают НАТО и очень против России», — пояснила она.