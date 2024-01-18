Во Франции заявили о соучастии в конфликте на Украине

Экс-капитан разведки Плас: Франция является соучастником конфликта на Украине

Участие французских наемников в боевых действиях делает Париж соучастником конфликта на Украине. Об этом заявил бывший капитан военной разведки Пьер Плас, передает РИА Новости.

«Они находятся там, хотя никто об этом говорит, что свидетельствует о том, что Франция систематически и в незаконной манере находится в позиции соучастника. Это делается без согласия народа, когда нас втягивают в конфликт, в котором мы совершенно не хотим принимать участия», — отметил военный.

Плас также добавил, что многие из французских военных, отправляющихся на Украину, имеют экстремистское прошлое, представляя как крайне левый, так и крайне правый лагерь.

Ранее сообщалось, что после удара Вооруженных сил (ВС) России по базе наемников в Харькове, где в том числе оказались французы, в МИД России вызвали французского посла Пьера Леви.