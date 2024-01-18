Посла Франции вызвали в МИД России после удара по базе наемников

Посол Франции Пьер Леви вызван в МИД РФ после удара по базе наемников в Харькове

Посол Франции Пьер Леви вызван в МИД России после удара Вооруженных сил (ВС) РФ по базе наемников в Харькове, среди которых были французы. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«В связи с уничтожением ВС России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», — сказала дипломат.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска нанесли удар по двум временным пунктам дислокации иностранных наемников в зоне специальной военной операции (СВО).