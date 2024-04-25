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06:40, 25 апреля 2024Мир

Экс-разведчик допустил участие французских агентов в боях за Мариуполь

Экс-разведчик Чинкуини допустил участие французских агентов в ВСУ с начала СВО

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини заявил, что французские агенты могли находиться в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала российской специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Чинкуини раскрыл число наемников, воевавших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, не менее 75 военнослужащих были ранены.

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