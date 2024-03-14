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15:55, 14 марта 2024Россия

Минобороны раскрыло число уничтоженных иностранных наемников за время СВО

Минобороны России: за время СВО на Украине уничтожены 5962 иностранных наемника
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине было уничтожено 5962 иностранных наемника. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Польша является лидером по отправке наемников на Украину. На данный момент подтверждено присутствие 2960 человек. Из Грузии прибыло 1042 наемника, а из США — 1113.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать регионы РФ участвовали иностранные наемники. Он также установил, что целью таких попыток атак на регионы РФ является срыв президентских выборов.

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      Никита Абрамов
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