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07:45, 13 марта 2024Мир

Путин заявил об участии иностранных наемников в атаках на регионы России

Путин: до 300 иностранных наемников участвовали в попытках атак на регионы РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать регионы РФ участвовали иностранные наемники. Он сообщил об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.

«Вот последний доклад Генерального штаба — где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников», — уточнил глава государства.

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