Путин назвал цель попыток Украины атаковать регионы России

Путин: Киев пытается атаковать регионы России, чтобы помешать выборам президента

Украина пыталась атаковать регионы России, чтобы если не сорвать президентские выборы в стране, то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Цель Киева президент РФ Владимир Путин назвал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

Второй причиной Путин назвал информационный эффект. Он пояснил, что Украина таким образом хочет «хоть что-то показать».

«Но третье — если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это», — заявил российский лидер.

Во вторник, 12 марта, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание администрации Белгорода. Взрыв летательного аппарата выбил в здании окна и посек фасад. Еще один дрон ударил по белгородскому магазину. Помимо этого, беспилотник упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала в Белгороде.