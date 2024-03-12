Число пострадавших при атаке на здание администрации в Белгороде выросло

Мэр Белгорода Демидов: число пострадавших после атаки администрации выросло

Число пострадавших при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на здание администрации Белгорода увеличилось до четырех. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

По его словам, двоих пострадавших госпитализировали в городские медучреждения. У одной из них диагностировали осколочные ранения головы, грудной клетки и конечностей. Вторая пострадавшая получила осколочные ранения головы.

«Двоим пострадавшим врачи оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась», — добавил он.

Об атаке БПЛА ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника», — сообщил он. Позднее Демидов заявил, что при ударе повреждения получили окна и фасад.