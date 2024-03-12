Власти подтвердили факт атаки беспилотника ВСУ на здание мэрии Белгорода

Губернатор подтвердил факт атаки беспилотника ВСУ на здание мэрии Белгорода

Власти подтвердили факт атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание мэрии Белгорода. Об этом во вторник, 12 марта, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника», — сообщил он.

В результате атаки пострадали две женщины. Одна из них получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил Гладков.

Взрывом в здании выбило окна и посекло фасад. На месте работают все оперативные службы.

Ранее мэр города Валентин Демидов также показал кадры последствий удара беспилотника. По его словам, устройство врезалось во входную группу здания.