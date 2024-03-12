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14:32, 12 марта 2024Россия

Власти подтвердили факт атаки беспилотника ВСУ на здание мэрии Белгорода

Губернатор подтвердил факт атаки беспилотника ВСУ на здание мэрии Белгорода

Фото: Leah Millis / Reuters

Власти подтвердили факт атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание мэрии Белгорода. Об этом во вторник, 12 марта, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника», — сообщил он.

В результате атаки пострадали две женщины. Одна из них получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил Гладков.

Взрывом в здании выбило окна и посекло фасад. На месте работают все оперативные службы.

Ранее мэр города Валентин Демидов также показал кадры последствий удара беспилотника. По его словам, устройство врезалось во входную группу здания.

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      Игорь Дмитров
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