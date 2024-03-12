Беспилотник упал на крышу торгового центра в Белгороде

Губернатор Гладков сообщил о падении беспилотника на крышу ТЦ в Белгороде

Беспилотник упал на крышу торгового центра (ТЦ) в районе железнодорожного вокзала в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, однако поврежден один легковой автомобиль. Сейчас место падения дрона оцеплено. На территории работают оперативные службы.

Ранее в сети появились кадры удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по магазину в Белгороде. На записи слышно звуки, похожие на стрельбу, после чего дрон врезается в здание и взрывается.

Помимо этого, днем 12 марта еще один украинский беспилотник атаковал здание администрации Белгорода. По словам Гладкова, взрыв летательного аппарата выбил в здании окна и посек фасад. В результате пострадали две женщины. Одна из них получила осколочные ранения, вторая была контужена.