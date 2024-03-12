Стало известно о пострадавших при атаке дрона на администрацию Белгорода

Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дрона на администрацию Белгорода

При атаке дрона на здание администрации Белгорода пострадали две женщины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, одна из пострадавших получила осколочные ранения, вторая — контузию. Сейчас россиянкам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Гладков добавил, что взрыв беспилотника выбил в здании администрации окна и посек фасад. На месте работают оперативные службы.

Ранее другой беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) также атаковал коммерческое предприятие в Белгороде. Как рассказал Гладков, сотрудники Росгвардии сбили дрон из стрелкового оружия.