ВСУ атаковали коммерческое предприятие в Белгороде

Губернатор Гладков сообщил об атаке украинского БПЛА на предприятие в Белгороде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали коммерческое предприятие в Белгороде. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде ВСУ атаковали беспилотником коммерческое предприятие. Сотрудниками Росгвардии из стрелкового оружия БПЛА был сбит», — пояснил он.

По словам главы области, разрушений и пострадавших нет. Другой информации губернатор не предоставил.

Ранее стало известно, что при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадал мужчина. Гладков уточнил, что житель получил ранения брюшной полости. По сведениям Гладкова, один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.