Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в белгородском Шебекино
Мужчина пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что житель получил ранения брюшной полости. По сведениям Гладкова, один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия.
«Бригадой скорой раненый доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подчеркнул губернатор.
До этого сообщалось, что четыре украинских беспилотника сбили над Борисовским районом Белгородской области.
Так, в поселке Борисовка из-за атаки были выбиты окна в одном частном доме, кроме того, на школьном стадионе оказалось повреждено железнодорожное полотно.
В селе Дубино на территории двух частных домов повреждены сарай, фасад и забор, разъяснил Гладков.