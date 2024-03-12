Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в белгородском Шебекино

Гладков: мужчина получил ранения брюшной полости при обстреле в Шебекино

Мужчина пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что житель получил ранения брюшной полости. По сведениям Гладкова, один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия.

«Бригадой скорой раненый доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подчеркнул губернатор.

До этого сообщалось, что четыре украинских беспилотника сбили над Борисовским районом Белгородской области.

Так, в поселке Борисовка из-за атаки были выбиты окна в одном частном доме, кроме того, на школьном стадионе оказалось повреждено железнодорожное полотно.

В селе Дубино на территории двух частных домов повреждены сарай, фасад и забор, разъяснил Гладков.