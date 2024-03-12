Над Белгородской областью сбили еще четыре беспилотника ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: в Борисовском районе сбили четыре дрона ВСУ

Четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Борисовским районом Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Борисовском районе сработала наша система ПВО — сбито 4 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил губернатор.

По его данным, в поселке Борисовка из-за атаки ВСУ выбиты окна в одном частном доме, также на школьном стадионе получило повреждения железнодорожное полотно. В свою очередь, в селе Дубино на территории двух частных домов повреждены сарай, фасад и забор.

Утром во вторник, 12 ноября, Минобороны сообщало о поражении семи беспилотников в Белгородской области. Затем губернатор региона отчитался о перехвате над областью восьми снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и уничтожении ракеты тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У». Впоследствии он также сообщил о пяти перехваченных воздушных целях на подлете к Белгороду.

Всего над территорией России ночью, по последним данным, было перехвачено не менее 25 беспилотников. Силы ПВО поразили украинские дроны в Московской, Ленинградской Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях.