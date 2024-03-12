Над Белгородской областью ликвидировали восемь снарядов РСЗО «Вампир»

Минобороны РФ: над Белгородской областью ликвидировали 8 снарядов РСЗО «Вампир»

Над Белгородской областью средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось ликвидировать восемь снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир». Об этом сообщил официальный Telegram-канал Минобороны России.

В ведомстве отметили, что также была уничтожена ракета тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У». Атаку со стороны Украины удалось пресечь во вторник, 12 марта, около 7:30.

Других подробностей об инциденте в Минобороны не привели.

До этого сообщалось, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковушку, которая двигалась по дороге в селе Новое Волоконовского района Белгородской области.

По словам губернатора приграничного региона Вячеслава Гладкова, никто из мирных жителей не пострадал. В автомобиле в результате происшествия были выбиты стекла.

11 марта стало известно, что средства ПВО уничтожили под Белгородом украинский дрон самолетного типа.

