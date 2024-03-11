Беспилотник ВСУ сбит при попытке атаковать российский регион
Минобороны: беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.
Аппарат попытался атаковать объект на территории России около 10:15 мск. По данным министерства, речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.
Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны, уточнили в военном ведомстве. Проникновение беспилотника на российскую территорию в Минобороны назвали попыткой совершить террористическую атаку.
Ранее Минобороны сообщило о перехвате и об уничтожении шести беспилотников над Брянской и Орловской областями. Два дрона ВСУ были выявлены в Орловской области, четыре — в Брянской.