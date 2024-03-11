Минобороны сообщило об уничтожении шести беспилотников ВСУ
В ночь на 11 марта над Брянской и Орловской областями было сбито шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.
По данным военного ведомства, все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.
Минобороны назвало проникновение беспилотников на российскую территорию попыткой ВСУ осуществить террористическую атаку. Все уничтоженные дроны принадлежат к классу БПЛА самолетного типа, отметили там. Такие беспилотники способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.
10 марта еще один БПЛА самолетного типа был сбит над Новгородской областью. В результате инцидента никто не пострадал, выяснением обстоятельств атаки занимаются представители правоохранительных структур.