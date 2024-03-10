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16:02, 10 марта 2024Россия

Над Новгородской областью сбили беспилотник

Губернатор Никитин: средства ПВО сбили беспилотник над Новгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Новгородской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Он сообщил, что это был беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

Никитин отметил, что ведется совместная работа с правоохранительными органами и силовыми структурами.

Позже Минобороны России уточнило, что системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью. Отмечалось, что попытка совершить атаку по территории российского региона дроном самолетного типа была пресечена около 22:00 по московскому времени 9 марта.

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      Варвара Кошечкина
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